Transfert à 1 milliards d'euros, le PSG passe à l'attaque !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Très attentif au marché des transferts cet été, le PSG pourrait réaliser un énorme coup. Si le club de la capitale cherche un ailier droit depuis quelques semaines, Paris pourrait jeter son dévolu sur Rodrygo. Le Brésilien, qui dispose d’une clause libératoire à un milliard d’euros, aurait vu son entourage être contacté par plusieurs cadors, dont le club français.

Le mercato estival du PSG devrait réellement s’animer à l’issue de la Coupe du monde des Clubs. Ce n’est plus un secret, mais le club parisien chercher à se renforcer sur le plan défensif, et a déjà une cible bien dans le viseur en la personne d’Illya Zabarnyi. Paris négocie actuellement avec Bournemouth, et pourrait frapper un énorme coup en attaque également.