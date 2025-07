Transfert : Le Paris FC a trouvé un accord !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le LOSC, Benjamin André serait de plus en plus proche de rejoindre le Paris FC. En effet, la famille Arnault aurait trouvé un accord avec le milieu de terrain de 34 ans, et ce, pour parapher un bail de trois saisons lors de ce mercato estival.

Grâce à sa place de dauphin, derrière le FC Lorient, le Paris FC a validé son ticket pour monter en Ligue 1. Pour faire bonne figure dans l'élite, le club présidé par Pierre Ferracci compte frapper fort sur le mercato.

Le Paris FC est d'accord avec Benjamin André Alors que le mercato estival a ouvert ses portes le 16 juin, le Paris FC a déjà officialisé deux arrivées. En effet, Moses Simon (FC Nantes) et Nhoa Sangui (Stade de Reims) font désormais partie de l'effectif de Stéphane Gilli. Et ils pourraient bientôt être rejoints par Benjamin André, sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le LOSC.