Transfert à 1 milliard d’euros : Le PSG reçoit une réponse cash !

Pierrick Levallet

Le PSG n’en a pas fini avec son recrutement. Après Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi, le club de la capitale envisagerait l’idée de faire venir un nouvel attaquant. Le nom de Rodrygo a ainsi été évoqué ces dernières semaines. Mais l’attaquant de 24 ans n’aurait aucune intention de quitter le Real Madrid cet été.

Le PSG n’en a pas encore terminé avec son mercato. La formation parisienne a déjà recruté Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Mais d’ici la fin de l’été, un nouvel attaquant pourrait débarquer dans l’effectif de Luis Enrique. Les Rouge-et-Bleu n’excluraient pas cette possibilité, surtout en cas de départ dans le secteur offensif.

Le PSG garde un oeil sur Rodrygo... Dans cette optique, le nom de Rodrygo est souvent revenu. L’international auriverde semble avoir perdu sa place au Real Madrid après l’arrivée de Kylian Mbappé. Et la nomination de Xabi Alonso sur le banc madrilène n’a pas arrangé les choses. Un transfert à un an de la Coupe du monde 2026 pourrait être une option idéale pour le Brésilien.