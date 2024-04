Transfert à 0€, le PSG bénéficie d’un gros cadeau

Thibault Morlain

Bien avant l’arrivée des Qataris, le PSG réussissait déjà à recruter de grands noms de la planète football. En 2008, c’est un certain Claude Makélélé qui s’est engagé avec le club de la capitale, débarquant en provenance de Chelsea. Rapidement, l’ex-international français s’est imposé comme le patron au PSG. Un joli coup facilité par un très beau cadeau des Blues.

Alors qu’on se rappelle de Claude Makélélé à Chelsea ou encore au Real Madrid, l’ancien milieu de terrain a également joué en France. Passé par Brest, Nantes et l’OM avant de s’exiler à l’étranger, Makélélé est par la suite revenu dans l’Hexagone, s’engageant en 2008 avec le PSG.

« Personne voulait y aller »

Joueur du PSG de 2008 à 2011, Claude Makélélé a dévoilé pour Carré les coulisses de sa signature à Paris, soulignant notamment le geste du propriétaire des Blues : « Personne voulait y aller. Personne. Colony Capital me voulait, mais mon avocat a dit : « Vous ne pouvez pas le payer, l’acheter, il a encore deux ans de contrat ». Après, ça m’a fait tilt, j’ai dit : « J’ai envie de revenir dans mon pays, la France me manque, le café me manque… » ».

« Il m’a laissé partir gratuitement »