Transfert à 0€ : Il répond à l'OM en direct !

Alors qu’il arrive à la fin de son contrat avec le LOSC, Jonathan David a notamment été annoncé dans le viseur de l’OM. Une piste qui aurait déjà été explorée l’hiver dernier par les dirigeants marseillais. Présent en conférence de presse ce vendredi, Bruno Genesio s’est exprimé sur l’avenir de son attaquant.

Annoncé comme une cible de l’OM dans l'optique du prochain mercato estival, Jonathan David aurait pu prendre la direction de Marseille cet hiver. Selon RMC Sport, les dirigeants marseillais auraient pensé à le recruter en janvier, avant de finalement s’attacher les services d’Amine Gouiri. Ils auraient même été prêts à racheter les six derniers mois de contrat de l’international canadien (61 sélections, 32 buts) au LOSC.

«S’ils l’ont pas fait, c’est qu’ils ne voulaient pas payer»

« L’hiver dernier ? Ils ne pouvaient pas le faire l’hiver dernier, si ? Il fallait qu’ils payent. Donc s’ils l’ont pas fait, c’est qu’ils ne voulaient pas payer ! C’est qu’ils estiment qu’il n’est pas assez fort pour payer, c’est ça ? », a répondu Bruno Genesio, entraineur du LOSC, ce vendredi en conférence de presse à propos de l’intérêt de l’OM. Selon RMC Sport, le club marseillais, très satisfait d’Amine Gouiri, n'aurait pas l’intention d’aller plus loin dans le dossier Jonathan David. Comme indiqué par Le 10 Sport, l’attaquant âgé de 25 ans est dans le viseur de plusieurs clubs italiens (Naples, Juventus, Inter Milan) et anglais (Manchester United, Tottenham, Arsenal).

«Le plus important pour lui c’est qu’il aille dans un endroit où il se sent bien»

« C’est le dernier de mes soucis. Ce que je veux, c’est qu’il garde la même attitude que sur les derniers matchs », a ajouté Bruno Genesio à propos de l’avenir de Jonathan David. « Je l’ai suffisamment défendu quand il a eu une période un peu difficile, où on mettait en doute son état d’esprit, pour ne pas changer d’avis sur ce qu’il fait. Ses matchs me donnent raison, et je suis content que ça me donne raison. Ce qu’il fera au mois de juin, ça lui appartient, ce sera son choix. Qu’il prolonge ici, qu’il aille en France ou à l’étranger, le plus important pour lui c’est qu’il aille dans un endroit où il se sent bien, où il pourra s’épanouir. »