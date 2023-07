Trahi sur le mercato, le PSG peut exulter !

Thomas Bourseau

Proche de Luis Campos, Jorge Mendes pourrait jouer un sale tour au PSG avec Bernardo Silva. L’agent de la priorité estivale parisienne ferait en sorte de le placer au FC Barcelone. Mais pour des raisons financières, le Barça serait dans l’obligation de vendre en amont. Explications.

Entre Luis Campos et Jorge Mendes, le courant semble très bien passer. Et ce ne sont pas les arrivées de Marco Asensio, de Manuel Ugarte ou de Kang-In Lee qui laisseront entendre le contraire. Tous représentés par le célèbre agent portugais, les trois joueurs ont déposés leurs valises au PSG cet été. Néanmoins, le conseiller football du Paris Saint-Germain serait trompé par Mendes pour son poulain le plus convoité par le PSG : Bernardo Silva.

Jorge Mendes veut doubler le PSG pour Bernardo Silva avec le Barça

Le10sport.com vous assure depuis le 3 août 2022 que Luis Campos attend avec impatience le transfert de Bernardo Silva au PSG. Cependant, le journaliste Gerard Romero a dernièrement dévoilé que Jorge Mendes discuterait de manière quotidienne avec le FC Barcelone afin de réaliser le rêve du joueur de Manchester City, sous contrat jusqu’en juin 2025, d’arborer la tunique blaugrana. De quoi faire trembler le PSG ? La chance ne semble pas avoir totalement quitté le club parisien.

Ferran Torres et Raphinha en vente pour le transfert de Bernardo Silva