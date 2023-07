Mercato : C'est confirmé, le PSG prépare deux transferts

Baptiste Berkowicz

Luis Campos, conseiller sportif du PSG, est attendu lors de ce mercato estival sur les arrivées mais aussi sur sa capacité à vendre des joueurs plus désirés par le club de la capitale. En ce sens, Layvin Kurzawa et Julian Draxler sont invités à se trouver une porte de sortie malgré leur présence dans le groupe pour le match face au Havre.

Bien que le PSG ait enregistré l'arrivée de sept joueurs depuis le début de ce mercato, la direction parisienne, Luis Campos en tête, doit aussi s'attacher à vendre. Après avoir cédé Bitshiabu, le club de la capitale entend bien poursuivre sur sa lancée.

Kurzawa et Draxler dans le groupe pour la préparation...

Luis Enrique et ses troupes continuent de préparer la saison à venir et disputeront ce vendredi, face au Havre, leur premier match amical. Parmi les joueurs sélectionnés pour cette rencontre, Julian Draxler et Layvin Kurzawa figurent bien dans le groupe malgré leur situation délicate au sein du club de la capitale.

...mais poussés vers la sortie