Timothy Fosu-Mensah approche de sa fin de contrat à Manchester United

Publié le 11 janvier 2021 à 17h16 par La rédaction mis à jour le 11 janvier 2021 à 18h19

Le mois de juin 2021 marquera la fin de contrat du footballeur international néerlandais qui évolue au poste de défenseur à Manchester United. Il n’est donc pas étonnant que depuis plusieurs jours, Timothy Fosu-Mensah fasse les beaux jours du mercato hivernal.

En manque de temps de jeu à Manchester United

Le jeune joueur de 23 ans peut évoluer dans l’axe comme à droite. En manque de temps de jeu à Manchester United, il n’a fait que trois apparitions avec les Red Devils cette saison. Timothy Fosu-Mensah compte en tout et pour tout une cinquantaine de matchs en Premier League à son actif depuis le début, lui qui a notamment été prêté à Fulham et Crystal Palace de 2017 à 2019.

Les prétendants de Timothy Fosu-Mensah

Timothy Fosu-Mensah est courtisé par Monaco, par le Hertha Berlin ou encore par le Bayer Leverkusen. L’Olympique de Marseille lui fait aussi les yeux doux. Le club a notamment besoin d’un latéral droit pour remplacer Bouna Sarr qui a rejoint le Bayern Munich. Le nom de Timothy Fosu-Mensah avait été évoqué et il semblait être une bonne option pour le club. L’OM avait émis l’idée de le faire venir dans les prochains mois afin de le récupérer à moindre coût et en lui promettant plus de temps de jeu. Que ce soit l'OM comme le Hertha, les deux clubs seraient apparemment prêts à débourser une petite somme au mercato de janvier pour convaincre Manchester United de lâcher son défenseur et battre la concurrence sur ce dossier. On ne sait pas encore si le joueur pourrait ignorer tous ses prétendants et prolonger avec Manchester United.

Timothy Fosu-Mensah peu enclin à quitter Manchester United

Selon Sky Sports , le joueur a refusé une première offre de prolongation de son club formateur qui lui aurait proposé un nouveau contrat jusqu’en 2024. Selon les dernières informations du Manchester Evening News , il n’était pas en accord avec les conditions de cette prolongation mais souhaiterait se voir proposer une offre plus intéressante. Il désirait avant tout un niveau de salaire plus important. Timothy Fosu-Mensah n’aurait donc pas l’intention de quitter les Red Devils malgré son temps de jeu moindre. Cette information ne devrait pas faire l’affaire de ses prétendants qui ont su identifier que le joueur, en plus d'être polyvalent, possède une marge de progression intéressante.

Un bon de sortie lors du mercato hivernal

Il n'obtiendra probablement pas davantage de la direction de Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer, directeur du club de Premier League MU, a déclaré en conférence de presse la semaine dernière, qu'il avait été autorisé à quitter le club à partir de ce mois de janvier. Le joueur dispose donc d’un bon de sortie lors du mercato hivernal. Ole Gunnar Solskjaer l’a confirmé : « Je ne sais pas si Tim va rester ou s'il va prendre une autre option maintenant. Il n’a pas assez joué, alors bien sûr il a été autorisé à parler aux clubs en vue de partir maintenant en janvier. C’est difficile quand vous avez de bons joueurs, des joueurs talentueux, et que vous ne pouvez pas leur donner du temps de jeu. Il arrive maintenant à un stade de sa carrière où il doit jouer régulièrement. C'est peut-être fin janvier ou cet été qu'il trouvera un autre club. Il travaille dur Tim, donc il est prêt pour un transfert vers n'importe quel club pour lequel il se sent d'aller . »

