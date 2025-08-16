Thierry Henry : Le pari raté au PSG...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Dénicheur de pépites, Luis Campos a offert Vitinha, Willian Pacho ou encore Joao Neves au PSG. Néanmoins, pour son premier mercato d'été, le pari du conseiller football du club de la capitale au sujet d'Hugo Ekitike ne s'est pas avéré payant. La faute au contexte offensif parisien de l'époque selon Thierry Henry alors que l'attaquant français réussit des débuts canons à Liverpool à 23 ans.

A l'été 2022, pour son premier mercato à la tête de la section sportive du Paris Saint-Germain, Luis Campos faisait le choix de miser sur Hugo Ekitike notamment, auteur d'une seconde partie de saison remarquée avec le Stade de Reims. Un prêt avec une option d'achat à 35M€ était convenu entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et leurs homologues rémois.

«Il est parti au Paris Saint-Germain, et c'était l'année de Messi, Neymar et Mbappé» Cependant, du haut de ses 20 ans à l'époque et la présence de la MNM sur le front de l'attaque (Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi), Hugo Ekitike n'a clairement pas pu faire son trou dans la capitale. L'international espoir français a ailleurs rebondi à l'Eintracht Francfort où il a brillé et s'est bâti une solide réputation sur le marché des transferts. Thierry Henry s'est attardé sur son cas en interview poue Betway. « Hugo a réalisé une saison exceptionnelle avec Reims. Il est sorti de nulle part, c'est un enfant du pays, et il a pris d'assaut le championnat. Puis il est parti au Paris Saint-Germain, et c'était l'année de Messi, Neymar et Mbappé. Il n'allait pas beaucoup jouer, alors il a eu du mal. Il est parti en Allemagne, et nous avons vu ce qu'il a fait l'année dernière. Son duo avec Marmoush était redoutable, ils étaient tous les deux imbattables ».