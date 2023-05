Terrible, Zidane va une nouvelle fois se faire zapper

Axel Cornic

Cela fera bientôt deux ans qu’o ne l’a plus vu au bord d’un terrain et Zinédine Zidane semble en avoir assez. Le technicien français souhaiterait rapidement retrouver un club et les options ne manquent pas, puisque le Paris Saint-Germain pourrait revenir à la charge après l’échec de la saison dernière.

Quelle sera la prochaine étape de la carrière d’entraineur de Zinédine Zidane ? Après avoir réalisé l’impensable au Real Madrid, l’homme de 50 ans souhaite ouvrir un nouveau chapitre de sa cjeune carrière. Le PSG lui ferait notamment les yeux doux, mais Zidane lorgnerait un autre club...

Messi - PSG : Un projet béton pour lui faire changer d’avis ? https://t.co/4NZL8t69Jd pic.twitter.com/ekN7gy0lsQ — le10sport (@le10sport) May 10, 2023

Zidane rêve de la Juventus

D’après les informations de RMC Sport , l’ancien numéro 10 des Bleus aurait de la Juventus sa grande priorité pour cet été. Pour rappel, Zidane a passé cinq années à Turin comme joueur et depuis le début de sa carrière d’entraineur il a souvent été lié à un possible retour.

A Turin, on ne penserait pas du tout à Zizou