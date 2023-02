Terrible nouvelle pour le PSG, une recrue va signer « à contrecœur »

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG a déjà acté l'arrivée d'un joueur en fin de saison. Courtisé depuis de longs mois par le club parisien, Milan Skriniar a donné son accord pour rejoindre la Ligue 1. Mais à en croire la presse italienne, quitter l'Inter n'était pas une priorité pour l'international slovaque, qui a été poussé vers la sortie par ses dirigeants.

Le mercato hivernal a été un échec pour le PSG. Engagé dans deux dossiers, celui d'un profil offensif et d'un défenseur central, le club parisien n'est pas parvenu à s'attacher les services d'un renfort lors de ce mercato hivernal. Conseiller sportif de l'équipe, Luis Campos peut se rassurer en se disant que Milan Skriniar débarquera l'été prochain au PSG. L'international slovaque ne prolongera pas son contrat avec l'Inter et aurait donné son accord à la direction parisienne. « Nous avons déjà prévenu le club que Skriniar ne renouvellera pas son contrat, et que nous nous sentons libres de discuter avec d'autres clubs » avait déclaré son agent Roberto Sistici.

Skriniar poussé vers la sortie par l'Inter en 2022

Mais selon les informations de FC Inter News, Milan Skriniar ne donnait pas sa priorité au PSG, loin de-là. Pour comprendre la décision de l'international slovaque, il faut remonter au dernier mercato estival. A cette époque, l'Inter ciblait Gleison Bremer, alors sur le départ du Torino. Mais pour recruter le Brésilien, le club italien devait trouver de l'argent et renflouer ses caisses. Pour cela, l'Inter pense à vendre Milan Skriniar, qui dispose d'une belle cote sur le marché, même si son contrat expire en juin 2023.

Skriniar a donné sa parole au PSG