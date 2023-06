Tensions à l'OM, le boss se fait menacer

Jean de Teyssière

L'ambiance à l'OM se tend. Après l'annonce d'Igor Tudor de sa démission du poste d'entraîneur, Pablo Longoria va à nouveau devoir travailler sur le nouvel entraîneur. L'OM est une véritable lessiveuse de coachs puisque depuis que Franck McCourt a pris les rênes du club fin 2016, cinq entraîneurs se sont succédés. Le sixième est en attente et cette période d'incertitudes concernant l'entraîneur provoque des tensions puisque le président de l'OM, Pablo Longoria aurait été chahuté et menacé par certains leaders de groupes de supporters.

Les saisons à l'OM ne sont jamais tranquilles. Depuis l'annonce de la démission de Igor Tudor, la tension semble même être arrivée à son paroxysme. Les supporters souhaitent un projet sur le long terme et les démissions successives à un an d'intervalle des entraîneurs ne le permettent pas...

Le ras le bol des supporters

Dans les colonnes de La Provence , la parole est donnée aux supporters de l'OM qui ont tous le même discours : un ras-le-bol général. La cause : l'absence de projet causé par le renouvellement profond de l'effectif à chaque mercato et des entraîneurs qui ne restent pas plus d'une saison. Et la situation s'est envenimée deux jours après le dernier match de la saison, lors de la défaite face au déjà condamné à la Ligue 2 : l'AC Ajaccio.

L'OM se fait plomber par un transfert à 12M€ https://t.co/48l9IyqpEA pic.twitter.com/lDCqQc0Sn7 — le10sport (@le10sport) June 23, 2023

Longoria chahuté