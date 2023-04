Tension maximale, le PSG menace avant le mercato

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement en pleine crise sportive étant donné qu’il enchaine les défaites et se retrouve même menacé pour le titre en championnat, le PSG prépare d’ores et déjà un mercato estival agité. Et Luis Campos a fait passer un message clair en interne : de nombreux joueurs seront poussés au départ s’ils ne s’améliorent pas.

Interrogé la semaine passée en conférence de presse, Christophe Galtier évoquait le mercato estival à venir au PSG. Et malgré son propre avenir qui s’avère relativement incertain, l’entraîneur parisien lâchait une petite confidence sur la préparation d’un été qui s’annonce agité : « Je prépare la saison prochaine avec Luis Campos (ndlr, le conseiller sportif) et la direction. Il y a beaucoup de discussions sur la préparation, la manière dont on va dessiner l'effectif », confiait Galtier. Un discours sobre, et pourtant en coulisses, le PSG gronde à l’approche du mercato…

Transferts - PSG : Messi va claquer la porte, il confirme https://t.co/WemmEuixju pic.twitter.com/sut2hApcWh — le10sport (@le10sport) April 4, 2023

Ultimatum général lancé au PSG

Comme l’a révélé Le Parisien jeudi dans ses colonnes, la direction du PSG et Luis Campos en tête n’ont pas du tout apprécié les récentes prestations en championnat contre Rennes (0-2) et l’OL (0-1), reprochant notamment aux joueurs leur manque de mental. En conséquence, le PSG a décidé de sévir : selon le quotidien, certains joueurs seront potentiellement en danger cet été s'ils ne redressent pas rapidement la barre. Dans cette liste, on peut retrouver Vitinha, Carlos Soler, Renato Sanches, Fabian Ruiz, Juan Bernat, Hugo Ekitike, Sergio Ramos ou encore Leo Messi. L’ultimatum est clair : s’ils ne progressent pas, le PSG les poussera vers la sortie.

Certains joueurs ont l’immunité