Surprise, un grand nom du PSG va claquer la porte ?

Alors que son contrat arrive à échéance en juin prochain, Luis Campos n’a pas encore prolongé au PSG. Les discussions s’éternisent entre les deux parties, mais le Portugais serait plutôt partant pour continuer. Toutefois, il se dit que si le club de la capitale gagne la Ligue des champions, alors l’ancien dirigeant de l’ASM pourrait décider de faire ses valises.

Cette saison, tout semble marcher pour le mieux au PSG. Le club de la capitale est encore en course pour un triplé historique, car il a déjà gagné la Ligue 1 et il doit disputer les finales de Coupe de France et de Ligue des champions. Une réussite que l’on doit en particulier à Luis Enrique, qui a su manager son groupe à la perfection et en tirer le meilleur.