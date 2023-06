Surprise, un buteur interpelle le PSG

Thomas Bourseau

Les pistes offensives du PSG se succèdent sur le mercato. Randal Kolo Muani en fait partie et n’a pas manqué aux questions sur son avenir en conférence de presse mercredi. L’international français a vidé son sac.

Elle semble lointaine l’époque où le PSG se pliait en quatre en marge du mercato afin de dénicher un attaquant pour combler Kylian Mbappé. Ces dernières semaines, il a régulièrement été question de cela avec d’innombrables pistes activées dont celles menant à Harry Kane, Victor Osimhen ou encore Randal Kolo Muani.

Le PSG ne veut plus tout bâtir autour de Mbappé

Néanmoins, le feuilleton Kylian Mbappé a repris de plus belle depuis lundi et son annonce de ne pas activer la clause présente dans son contrat. De quoi chambouler les plans du comité de direction du PSG ? Le flou demeure, mais RMC Sport a affirmé que le PSG ne veut plus tout bâtir autour de Kylian Mbappé.

Le PSG lâche une annonce fracassante sur Mbappé https://t.co/qQ2VesQspz pic.twitter.com/sKDB1d5FkB — le10sport (@le10sport) June 14, 2023

«Le PSG ? Oui, pourquoi pas»