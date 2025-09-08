Surprise, l’OM se fait rembarrer par un rappeur

Axel Cornic

Le mercato estival a été riche en rebondissements pour l’Olympique de Marseille, qui a changé pas mal de joueurs. Ils sont douze en tout à avoir rejoint le club phocéen, qui a tout de même raté quelques gros coups. C'est notamment le cas avec Edon Zhegrova, ailier du LOSC qui a préféré quitter la Ligue 1 et filer à la Juventus.

Roberto De Zerbi va devoir tout recommencer. Alors que l’entraineur de l’OM avait commencé son travail lors de son arrivée il y a un an, son effectif a une nouvelle fois changé en grande partie avec notamment l’arrivée d’Igor Paixão, plus gros transfert de l’histoire marseillaise. Mais Medhi Benatia et Pablo Longoria auraient bien aimé faire plus.

Zhegrova dit non à l’OM Cet été, on a beaucoup parlé de la potentielle signature d’Edon Zhegrova, star de l’attaque du LOSC. Mais si l’international kosovar a bien quitté Lille, ce n’est pas pour l’OM, mais plutôt pour la Juventus. « Je lui ai personnellement dit : “Mon frère, vers lequel de ces clubs te guide ton cœur ? Ne pense pas à l'argent, mais au football". Il a répondu : “Mon cœur dit Juventus” » a expliqué l’un des proches de l’ailier, dans un entretien accordé à TMW.