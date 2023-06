Surprise, l’OM chamboule encore ses plans sur le mercato

Arnaud De Kanel

L'OM n'a toujours pas trouvé son entraineur pour la saison prochaine alors que les entraînements débuteront dans deux semaines. Après avoir érigé Marcelo Gallardo et Paulo Fonseca en priorités absolues, c'est finalement Marcelino qui pourrait rafler la mise.

Les semaines passent et l'OM n'a toujours pas trouvé de successeur à Igor Tudor. Marcelo Gallardo a finalement décliné les approches du club olympien qui s'est donc immédiatement tourné vers Paulo Fonseca comme nous vous l'avons révélé en exclusivité sur le10sport.com malgré la complexité du dossier. Une complexité qui freine un OM de plus en plus impatient et qui pourrait dégainer pour un nouvel entraineur.

Marcelino nouveau plan A

Pablo Longoria aurait une nouvelle fois changé ses plans. D'après les informations de Foot Mercato , c'est désormais Marcelino qui aurait les faveurs de la direction olympienne. Le technicien espagnol ferait l'unanimité auprès de Pablo Longoria et de Javier Ribalta. Ses méthodes de travail ont été approuvées par l'ancien attaquant de l'OM Cédric Bakambu dans les colonnes de La Provence ce lundi matin.

«C’est le meilleur entraîneur que j’ai eu dans ma carrière»