Surprise, l’OM annonce plusieurs transferts et met le feu sur le mercato !

Bien que très actif sur le mercato depuis le mois de juin, l’OM n’en a pas terminé avec son recrutement. En effet, avant la première journée de Ligue 1 contre le Stade Rennais, Medhi Benatia a évoqué les ambitions marseillaises pour la fin du mercato, annonçant encore l’arrivée de trois ou quatre nouveaux joueurs.
Très habitué à dynamiter le mercato ces dernières années, l'OM surfe sur sa dynamique depuis l'ouverture du marché des transferts cet été. Ainsi, le club marseillais a déjà recruté Facundo Medina, CJ Egan-Riley, Angel Gomes, Pierre-Emerick Aubameyang, Igor Paixao et Timothy Weah. Mais selon Medhi Benatia, directeur sportif de l'OM, c'est encore loin d'être terminé puisqu'il annonce qu'entre 3 et 4 joueurs pourraient arriver.
Benatia annonce du mouvement à l'OM
« On avait annoncé ce projet de trois ans important, donner de la continuité, ce qui a souvent fait défaut dans ce club. On est très content de continuer avec notre entraîneur, on a renforcé l'effectif. On est content de la saison dernière mais on l'a dit, c'était le commencement de quelque chose », confie-t-il au micro de Ligue1+ avant de poursuivre.
Trois à quatre joueurs encore attendus ?
« Il reste un ou deux postes qu'on espère renforcer pour donner plus de solutions au coach pour affronter ce calendrier infernal. Un arrière gauche, peut-être un central... on réfléchit aussi au milieu mais on n'a pas un budget illimité, on surveille les opportunités de marché », ajoute Medhi Benatia, précisant que « trois à quatre joueurs » peuvent potentiellement arriver.