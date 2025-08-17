Surprise, l’OM annonce plusieurs transferts et met le feu sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que très actif sur le mercato depuis le mois de juin, l’OM n’en a pas terminé avec son recrutement. En effet, avant la première journée de Ligue 1 contre le Stade Rennais, Medhi Benatia a évoqué les ambitions marseillaises pour la fin du mercato, annonçant encore l’arrivée de trois ou quatre nouveaux joueurs.

Très habitué à dynamiter le mercato ces dernières années, l'OM surfe sur sa dynamique depuis l'ouverture du marché des transferts cet été. Ainsi, le club marseillais a déjà recruté Facundo Medina, CJ Egan-Riley, Angel Gomes, Pierre-Emerick Aubameyang, Igor Paixao et Timothy Weah. Mais selon Medhi Benatia, directeur sportif de l'OM, c'est encore loin d'être terminé puisqu'il annonce qu'entre 3 et 4 joueurs pourraient arriver.

Benatia annonce du mouvement à l'OM « On avait annoncé ce projet de trois ans important, donner de la continuité, ce qui a souvent fait défaut dans ce club. On est très content de continuer avec notre entraîneur, on a renforcé l'effectif. On est content de la saison dernière mais on l'a dit, c'était le commencement de quelque chose », confie-t-il au micro de Ligue1+ avant de poursuivre.