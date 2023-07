Surprise, le Real Madrid va recaler Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin 2024, Kylian Mbappé refuse de prolonger ce qui renforce l’hypothèse d’un départ libre dans un an. C’est la raison pour laquelle le PSG espère le vendre dès cet été. Mais vue d’Espagne la situation est bien différente, et on espère que le Real Madrid ne le recrutera par le biais d’un transfert.

L'avenir de Kylian Mbappé est au cœur de toutes les interrogations. Et pour cause, écarté de la tournée au Japon et en Corée du Sud, l'attaquant du PSG est poussé au départ dès cet été, mais préfère attendre de s'engager libre avec le Real Madrid dans un an. Dans cette optique, Miguel Martín Talavera espère que le club merengue ne fera pas le premier pas.

«C'est un peu long pour tout le monde»

« C'est un joueur emblématique, mais il prend trop de temps, même pour Mbappé lui-même. Aujourd'hui, le PSG ne veut pas payer la fête pour qu'il puisse aller inaugurer le nouveau Bernabéu. À Paris, on pensait que l'argent était tout, mais c'est un feuilleton absolument insupportable. Pour le meilleur ou pour le pire, ce mois d'août n'aura pas lieu. C'est un peu long pour tout le monde », assure le journaliste espagnol au micro de la Cadena SER avant de poursuivre.

«Un club comme le Real Madrid puisse se plier à tous ses désirs»