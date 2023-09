Surprise, le RC Lens boucle un dernier transfert !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le mercato a fermé ses portes vendredi soir, les clubs de Ligue 1 peuvent encore se renforcer avec des joueurs libres de tout contrat. Ainsi, le RC Lens a officialisé le recrutement de Nampalys Mendy, dont le bail avec Leicester, relégué en Championship, était arrivé à expiration en fin de saison dernière.

Malgré la fermeture du mercato estival, le RC Lens n’en avait pas fini avec son recrutement ! Après avoir réussi sa visite médicale passée ce lundi, Nampalys Mendy s’est engagé en faveur du club nordiste pour les deux prochaines saisons. Les clubs peuvent encore se renforcer avec des joueurs libres de tout contrat, une situation dans laquelle était le milieu de 31 ans après la fin de son aventure à Leicester, relégué en Championship.



Libre, Nampalys Mendy débarque au RC Lens

Après des expériences à l’AS Monaco et à l’OGC Nice, Nampalys Mendy va donc découvrir le nord de la France cette saison du côté du RC Lens, signant jusqu’en 2025 comme l’a annoncé le club sur son site internet. Arnaud Pouille a justifié le choix de miser sur l’international sénégalais.

« Nous le suivions depuis quelques semaines déjà et avions noué des échanges constructifs »