Surprise, le PSG tombe d’accord avec deux gros joueurs !

Le PSG réalise un début de mercato intéressant. Avec déjà six recrues, le club de la capitale se renforce et ce n’est pas fini. Un attaquant de pointe est attendu, les dirigeants parisiens seraient même déjà tombés d’accord avec Dusan Vlahovic et Gonçalo Ramos, les joueurs de la Juventus et du Benfica Lisbonne.

Après avoir bien renforcé sa défense, le PSG est focalisé sur son secteur offensif. Recruter un attaquant de pointe est l’une des priorités de Luis Campos qui doit se racheter après deux mercatos décevants. Le conseiller sportif travaille sur plusieurs dossiers, deux accords auraient même été trouvés.

Vlahovic et Ramos se sont entendus avec le PSG

A en croire les informations de Sports Zone , le PSG serait déjà tombé d’accord avec Dusan Vlahovic et Gonçalo Ramos. L’attaquant de la Juventus est sur le départ après une saison galère. Ramos, lui, a explosé cette année et Benfica ne le laissera partir qu’en cas de très grosse offre.

Le PSG manque de monde à ce poste

Même si l’avenir de Kylian Mbappé est incertain, le PSG a pour obligation de se renforcer en attaque. La saison dernière, l’effectif restreint du club de la capitale a coûté cher, surtout en Ligue des Champions où la comparaison avec le Bayern Munich a été brutale. Le PSG a appris de ses erreurs.