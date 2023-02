Surprise, le PSG proche de boucler un premier transfert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Et si c'était lui le premier transfert du PSG ? Selon les informations de la presse italienne, le club italien serait sur le point de recruter le jeune prodige du Hajduk Split, Luka Vuskovic. Le club parisien serait en pole dans ce dossier et pourrait bien réaliser un premier coup sur le mercato.

Le mercato estival est déjà dans toutes les têtes au PSG. Après son échec cet hiver, Luis Campos compte frapper fort et serait sur le point de boucler un premier coup si l'on en croit les dires de la presse italienne.

PSG : «C'est le numéro un», l'OM craint le pire avec Mbappé https://t.co/Cmg7bbgDw8 pic.twitter.com/jTxH2cfani — le10sport (@le10sport) February 26, 2023

Le PSG en pole pour le recruter

Selon les informations de Calciomercato.com , le club de la capitale serait idéalement placé pour recruter Luka Vuskovic, jeune talent du Hajduk Split, Agé seulement de 16 ans, il serait tout proche de rejoindre le PSG, même s'il a tenu un message loin d'être rassurant ce samedi.

Vuskovic prévient le PSG