Surprise, le PSG prépare un transfert à 100M€ !

Thomas Bourseau

Cet été, le PSG devrait effectuer une belle refonte d’effectif et penserait notamment à Bruno Guimarães selon la presse anglaise. Le FC Barcelone serait sur les rangs pour cette opération qui devrait atteindre les 100M€.

Il semblerait que les routes du PSG et du FC Barcelone se croisent à nouveau sur le marché des transferts. En marge du mercato estival qui approche à grands pas, les deux champions de leurs championnats respectifs se pencheraient sur un seul et même dossier : Bruno Guimarães.

Le PSG et le Barça prêts à faire une folie pour Guimarães ?

En pleine forme encore une fois cette saison avec Newcastle, le Brésilien aurait la cote auprès des deux clubs d’après The Times. Ses performances auraient attiré l’attention du PSG et du FC Barcelone, mais pour éventuellement rêver de s’attacher ses services, il faudra débourser une belle offre de transfert en se montrant plus convaincant que le concurrent direct.

PSG : Mbappé s’enflamme pour son record historique https://t.co/TII7r1nXmQ pic.twitter.com/AYx1ngBmgi — le10sport (@le10sport) May 29, 2023

100M€ pour le transfert de Guimarães