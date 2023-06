Surprise, l'ASSE impliquée dans le mercato de l’OM ?

Hugo Chirossel

En échec dans les dossiers Marcelo Gallardo et Paulo Fonseca, l’OM a finalement choisi Marcelino pour devenir son prochain entraîneur. Mais les dirigeants marseillais auraient également pensé à la possibilité de s’attacher les services de Christophe Galtier. Une option qui a de quoi surprendre, mais qui s’expliquerait par la présence de beaucoup d’anciens de l’ASSE à l’OM.

Trois semaines après l’annonce du départ d’Igor Tudor, l’OM semble enfin tenir son prochain entraîneur. Comme indiqué par RMC Sport , Marcelino devrait prendre la succession du Croate sur le banc marseillais. Mais ces derniers jours, la piste menant à Christophe Galtier a également pris de l’ampleur.

Beaucoup d’anciens de l’ASSE à l’OM

Si Pablo Longoria apprécierait le technicien français, cette option est pour le moins surprenante quand on sait que Christophe Galtier sort d’une saison passée sur le banc du PSG. D’après les informations de L’Équipe , cela s’expliquerait par la présence de beaucoup d’anciens de l'ASSE à l’OM. Ce qui est notamment le cas de David Friio, directeur sportif, et Stéphane Tessier, directeur administratif et financier.

Le fils adoptif de Galtier a ses entrées à l’OM

Ce serait donc eux qui pousseraient en interne en faveur de Christophe Galtier. John Valovic-Galtier, son fils adoptif et conseiller, est également souvent aperçu à la Commanderie ou au Vélodrome. L’avocat de Christophe Galtier, Me Olivier Martin, s’occupe aussi des dossiers juridiques pour l’état-major marseillais depuis quelque temps. Tout cela expliquerait pourquoi l’actuel entraîneur parisien, encore son contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG, est lié à une potentielle arrivée à l’OM.