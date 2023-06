Surprise, Kylian Mbappé prêt à prolonger au PSG ?

Thibault Morlain

Voilà que le feuilleton Kylian Mbappé anime donc à nouveau le marché des transferts. En effet, l’attaquant du PSG aurait été placé sur la liste des départs par la direction parisienne, par crainte d’un départ libre en 2024. De son côté, Mbappé répète qu’il veut rester la saison prochaine. Et s’il prolongeait à terme avec le PSG ?

Où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Telle est la question qui est sur toutes les lèvres actuellement. La bombe a été lâchée, le PSG aurait ouvert la porte à un départ du Français. Ce dernier ne voulant pas activer son année supplémentaire en option, le club de la capitale serait alors prêt à se séparer de Mbappé cet été.

« Je resterai »

Mais de son côté, Kylian Mbappé a un autre plan en tête. L’attaquant du PSG l’a répété ces derniers jours, il veut rester à Paris la saison prochaine. « Si je serai au Paris Saint-Germain la saison prochaine ? Je ne suis pas venu pour ça, mais j’ai déjà dit que je resterai. Je l’ai déjà dit bien avant que tout ça se passe », a-t-il encore assuré ce dimanche pour Téléfoot .

« Il y a beaucoup de choses qui se passent dans une année »