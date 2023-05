Surprise, Kylian Mbappé a vendu la mèche pour son avenir

Thomas Bourseau

En raison de promesses non tenues sur le projet sportif par le PSG, Kylian Mbappé commencerait à regarder du côté du Real Madrid. Et alors que le club merengue pourrait tenter un coup avec Erling Braut Haaland, Mbappé aurait lâché un énorme indice sur son avenir en coulisse.

Kylian Mbappé semblerait traîner son spleen du côté du PSG. C’est du moins ce qu’il faut retenir de l’information communiquée par Mario Cortegana pour Madrid Xtra. Selon le journaliste de The Athletic , Mbappé se sentirait trahi. La cause ? Le PSG lui aurait promis un projet bien précis au moment des négociations pour sa prolongation de contrat au printemps 2022. Néanmoins, la donne est bien différente et cela suffirait à celui qui est devenu le meilleur buteur de l’histoire du PSG en mars dernier à se poser des questions sur son avenir.

Déçu, Mbappé penserait à quitter le PSG

Contractuellement lié au PSG jusqu’en juin 2025, la dernière saison n’étant qu’optionnelle, Kylian Mbappé resterait à l’affût des mouvements du Real Madrid sur le marché des transferts. Et ce, depuis un bon moment. Par exemple, The Athletic a révélé mardi que Mbappé aurait demandé des renseignements sur l’entrevue entre le clan Erling Braut Haaland et le Real Madrid datant de février 2022 avant que le joueur norvégien finisse par s’engager en faveur de Manchester City, de peur que Karim Benzema lui fasse de l’ombre et que Kylian Mbappé débarque à l’été 2022.

Le Real Madrid avec Haaland ?