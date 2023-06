Surprise au PSG, Mbappé répond au Real Madrid pour son transfert

La rédaction

A plusieurs reprises ces derniers jours, Kylian Mbappé a assuré qu'il serait un joueur du PSG la saison prochaine. Ce qui n'empêche pas certains journalistes espagnoles de le questionner sur un possible transfert au Real Madrid. Récemment, l'un d'entre eux, José Alvarez a tenté sa chance et a, finalement, obtenu une réponse de la part de la star française.

Lié au PSG jusqu'en 2024, Kylian Mbappé n'a pas l'intention d'aller voir ailleurs. Le joueur français l'avait annoncé dès le mois d'avril au micro de France 3. « Le prochain palier ? Gagner la Ligue des champions, je pense. J’ai déjà fait une finale, demi-finale, quart de finale, huitième de finale… J’ai tout fait sauf gagner (sourire). Il ne me manque que ça. j’espère que ça sera le plus rapidement possible. Où ? Au Paris Saint-Germain. Je suis Parisien et sous contrat. Donc c’est le Paris Saint-Germain » avait lâché Mbappé lors de l'émission Tout le Sport.

Mbappé en a remis une couche sur son avenir

Sacré, depuis, meilleur joueur de la saison en Ligue 1, Kylian Mbappé en a remis une couche lors de la cérémonie des trophées UNFP. « Mon avenir ? L'année prochaine, je jouerai au Paris Saint-Germain, j'ai encore un contrat, je vais honorer mon contrat » a-t-il lâché, après avoir pourtant rembarré un journaliste espagnol, qui l'avait questionné sur un possible transfert au Real Madrid. « Je suis là pour parler du trophée. Le reste ne m’intéresse pas » a lâché le champion du monde 2018 à José Alvarez, travaillant pour l'émission El Chiringuito .

