Succession de Rabiot : Une catastrophe à venir à l’OM ?

Ayant décidé de se séparer d’Adrien Rabiot après la bagarre avec Jonathan Rowe, l’OM a donc ensuite dû remplacer le désormais joueur du Milan AC. C’est ainsi qu’au milieu de terrain, le club phocéen a fait venir Arthur Vermeeren et Matt O’Riley. Deux renforts évoqués par Pierre Ménès, loin d’être emballés par ceux qui auront la lourde tâche de faire oublier Rabiot.

Si l’OM avait entamé les manoeuvres pour prolonger Adrien Rabiot, la décision a finalement été prise de s’en séparer cet été. Ne voulant pas laisser ce qui est arrivé avec Jonathan Rowe, le club phocéen a donc placé le Français sur la liste des transferts. Rabiot s’en est alors allé, signant au Milan AC, et pour pallier ce départ, l’OM a fait venir Arthur Vermeeren et Matt O’Riley pour densifier le milieu de terrain.

« Ce sont des paris » Alors qu’Arthur Vermeeren et Matt O’Riley devront donc faire oublier Adrien Rabiot à l’OM, Pierre Ménès a fait part de ses doutes. En effet, sur sa chaine Youtube, le journaliste a confié : « Au milieu de terrain, il fallait remplacer le trou béant du départ d’Adrien Rabiot. Le choix s’est porté sur deux jeunes joueurs. O’Riley arrive de Brighton et Vermeeren arrive lui de Leipzig. Ce sont des prêts. Ce sont des jeunes joueurs. Ce sont des paris ».