Succession de Mbappé : Le plan à 100M€ du PSG dévoilé ? 

Le PSG a décidé qui sera le successeur de Kylian Mbappé. Ou du moins, son choix est fait. En effet, Khvicha Kvaratskhelia serait l’heureux élu. Cependant, à cause de la réticence publique du Napoli de le céder et le prix de 100M€ fixé pour son transfert, le PSG a mis sur pied un plan précis.

Kylian Mbappé a claqué la porte après son septennat. Il en est à présent de la responsabilité de la direction du PSG de le remplacer du mieux que possible sur le mercato estival. Le10sport.com vous a dévoilé en exclusivité le 1er avril dernier qu’afin de lancer la nouvelle ère sportive sans Kylian Mbappé, le PSG tablerait sur un renfort au poste d’ailier, de milieu axial et de défenseur central droit.

Antonio Conte se lâche sur Khvicha Kvaratskhelia

Le Parisien révélait, par le biais de son journaliste Dominique Severac dernièrement, que Khvicha Kvaratskhelia était la priorité absolue du PSG dans le secteur offensif. Néanmoins, la presse italienne a récemment confié qu’Antonio Conte aurait reçu la garantie de la part de son président Aurelio De Laurentiis au moment de la négociation de son contrat de l’international géorgien ne quitterait pas le Napoli pendant le mercato. Mercredi, le coach de Naples en a rajouté une couche : « Kvaratskhelia et Di Lorenzo sont des joueurs clés pour moi. J’ai été clair là-dessus. J’ai déposé un véto absolu pour Di Lorenzo, Lobotka, Zambo Anguissa et Kvaratskhelia ».

Le PSG adopte une stratégie pour Kvaratskhelia