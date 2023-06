Stupeur au PSG, Mbappe contacte un club

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En public, Kylian Mbappé fait part de son désir de rester au PSG la saison prochaine. Mais en coulisses, ce serait une autre histoire à en croire les informations de la presse espagnole. Récemment, le joueur aurait pris contact avec le Real Madrid pour annoncer qu'il souhaitait porter les couleurs de la formation merengue lors de la prochaine saison.

Il y a quelques jours, Kylian Mbappé a envoyé une lettre au PSG afin d'annoncer qu'il ne prolongerait pas son contrat d'une saison supplémentaire. « J'ai seulement confirmé ne pas vouloir activer l'année supplémentaire prévue dans le contrat. Avec le PSG, on n'a jamais discuté de prolongation, mais je suis heureux de rester ici la saison prochaine » a précisé le joueur de 24 ans, réaffirmant sa volonté de rester au PSG la saison prochaine. Mais la presse espagnole décrit une autre réalité.





Mbappé aurait contacté le Real Madrid

Selon les informations d' OK Diario , Kylian Mbappé voudrait quitter le PSG au plus vite. A un an de la fin de son contrat, le joueur parisien aurait pris contact avec le Real Madrid pour prendre la température. L'épisode de l'année dernière aurait été digéré au sein de la formation merengue et un transfert cet été serait loin d'être illusoire.

Mbappé voudrait quitter le PSG maintenant !