Stupeur à l'OM, un transfert a fuité !

A l'Olympique de Marseille, la fenêtre des transferts estivale est bien partie pour être mouvementée une fois de plus après les douze recrues bouclées dans la foulée de la nomination de Roberto De Zerbi l'été dernier. L'entraîneur pourrait bénéficier d'un renfort connaissant tout particulièrement la Ligue 1 : Facundo Medina. Le défenseur de 25 ans du RC Lens veut rallier la cité phocéenne et a déjà vendu la mèche sur les réseaux sociaux.

Certes, Facundo Medina est contractuellement lié au RC Lens jusqu'à l'été 2028. Néanmoins, il est question d'une volonté des dirigeants lensois de se séparer de l'international argentin lorsque le rideau tombera sur la saison en cours. Direction l'OM pour le défenseur de 25 ans pour une indemnité de transfert comprise entre 24 et 28M€ selon les dernières tendances ?

«Il aimerait jouer ici»

Si l'on se fie aux déclarations de Leonardo Balerdi pour Ici Provence, le capitaine de l'OM échange avec le directeur du football Medhi Benatia afin que son compatriote Facundo Medina devienne un joueur de l'Olympique de Marseille pendant le mercato estival.

« Sur le caractère argentin on parle souvent de Facundo Medina, le défenseur de Lens, il paraît qu'il veut venir à l'OM. C'est vrai ? Oui, j'ai une bonne relation avec lui et je lui dis toujours de venir ici. Et lui, il aimerait jouer ici. J'en parle un peu avec Medhi Benatia. Pour moi, il est magnifique avec le ballon. Il a le caractère, et je sais qu'il peut jouer ici, au Vélodrome. Donc oui, j'aimerais qu'il vienne, pour lui et pour l'OM ».

Facundo Medina vend la mèche sur Instagram ?

Et il se trouve que Facundo Medina ne se cache pas vraiment. Ces dernières heures, le principal intéressé, en parallèle de l'interview livrée par Leonardo Balerdi sur son potentiel transfert à l'OM, a suivi le compte Instagram du club phocéen. Reste désormais à savoir si les parties concernées par l'opération parviendront à trouver un terrain d'entente.