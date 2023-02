Stupéfaction au PSG, le FC Barcelone prépare le retour de Messi

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Libre en fin de saison, Lionel Messi n’est pas certain de poursuivre sa carrière au PSG, alors que le club de la capitale souhaite toujours parvenir à un accord avec son numéro 30 comme vous l’a révélé le10sport.com. Cependant, une menace de taille apparaît sur le chemin des Parisiens, le FC Barcelone, récemment en discussion avec l’entourage de l’Argentin.

Lionel Messi a-t-il une chance de fouler à nouveau la pelouse du Camp Nou avec le maillot du FC Barcelone sur les épaules ? Alors que le PSG souhaite toujours prolonger le bail de son numéro 30 comme vous l’a annoncé le10sport.com, le club culé n’a pas forcément tiré un trait sur son ancien joueur. Selon Catalunya Ràdio , Jorge Messi, père de l’attaquant, s’est entretenu avec le président blaugrana Joan Laporta le jeudi 16 février, afin d’évoquer plusieurs sujets, dont évidemment l’avenir du septuple Ballon d’Or.

Le Barça n’a pas tiré un trait sur Messi

Malgré les multiples sorties des deux camps pour mettre en avant les nombreux obstacles qui empêcheraient Lionel Messi de faire son retour au FC Barcelone, l’hypothèse n’est clairement pas exclue côté catalan comme le relate le quotidien Sport , surtout en prenant compte de la situation contractuelle de la star du PSG.

Les conditions à remplir