Son transfert se complique, l’OM jubile et va mettre le paquet

Toujours en course pour une qualification directe en Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille cherche à se renforcer sur le plan offensif et aurait jeté son dévolu sur l'attaquant ivoirien de Crystal Palace : Wilfried Zaha. Formé au club, l'Ivoirien fait partie des meilleurs attaquants du championnat anglais, tutoyant souvent les dix buts marqués par saison. Et une bonne nouvelle peut venir rassurer les dirigeants olympiens...

Le nom de Wilfried Zaha circule de plus en plus dans les couloirs de La Commanderie. Il faut dire que l'Ivoirien, âgé de 30 ans, bénéficie d'une expérience non négligeable, lui qui a évolué durant toute sa carrière en Premier League, et qui compte onze saisons dans l'un des championnats les plus réputés du monde. Mais Zaha souhaiterait changer d'air et pourrait se diriger vers les côtés méditerranéennes, lui qui veut jouer la Ligue des Champions la saison prochaine.

Zaha veut aller à Marseille

D'après des informations de 90min , Wifried Zaha, auteur de sept buts cette saison avec Crystal Palace aurait une préférence sur l'identité de son futur club. Il s'agirait de l'Olympique de Marseille. À la lutte avec le Paris Saint-Germain pour faire venir l'Ivoirien, cette préférence pourrait jouer en faveur du club phocéen.

Les clubs anglais jettent l'éponge