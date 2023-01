Son transfert au PSG est en danger, on craint le pire

Axel Cornic

L’avenir de Milan Skriniar se joue en ce moment, puisque selon nos informations le Paris Saint-Germain espère pouvoir boucler un transfert, avec le joueur qui ne prolongera pas avec l’Inter. Les négociations ne semblent toutefois pas avancer et en Italie on annonce déjà que le PSG devra prendre son mal en patience, puisque Skriniar ne devrait pas bouger avant la fin de son contrat en juin prochain.

C’est un dossier des plus étranges. Après avoir raté entre 50 et 70M€ l’été dernier, l’Inter est peut-être en train de laisser filer la dernière occasion d’empocher quelques sous avec le départ de Milan Skriniar. Ce dernier a annoncé ne pas vouloir prolonger, mais son club ne cède pas aux avances du PSG, qui comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com a formulé une offre non négociable.

Skriniar pourrait rater le PSG

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , la possibilité de voir Skriniar rester à l’Inter cet hiver serait de plus en plus grande. Les dirigeants nerazzurri auraient d’ailleurs déjà prévenu le joueur qu’il allait perdre le brassard de capitaine, qui lui avait été offert en grande partie pour le convaincre de prolonger.

L’Inter s’inquiète de la réaction des supporters