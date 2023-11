Son transfert à l’OM capote, Longoria désigné coupable

Thibault Morlain

Ayant connu différents clubs en France, Andy Delort aurait pu et dû rejoindre l’OM. Tout était visiblement bouclé pour que l’international algérien s’engage avec le club phocéen lors du mercato estival 2021. Un transfert qui n’aura finalement jamais vu le jour. Revenant sur cette déception, Andy Delort a notamment pointé du doigt Pablo Longoria.

Joueur de Montpellier entre 2018 et 2021, Andy Delort a ensuite rejoint l’OGC Nice. Mais initialement, s’engager avec les Aiglons n’étaient pas dans les plans de l’attaquant de 32 ans. En effet, pour Delort, l’idée est de rejoindre l’OM où Jorge Sampaoli l’attendait avec grande impatience. L’international algérien a d’ailleurs révélé que tout était quasiment bouclé, avant que Pablo Longoria ne vienne mettre un terme à cette opération.



« Longoria a pris la décision de ne pas me prendre »

S’exprimant pour Colinterview , Andy Delort a raconté les coulisses de son transfert avorté à l’OM. Il a alors expliqué : « Pourquoi mon transfert à l’OM foire ? Je ne sais pas tout. J’avais Sampaoli au téléphone qui m’appelait tout le temps. On parlait 2 heures au téléphone. Même lui en conférence de presse a dit qu’il voulait un 9 c’était Andy Delort. Et pour moi, c’était quasiment fait. Après, Longoria a pris la décision de ne pas me prendre parce qu’il estimait qu’il n’allait pas me revendre après car j’avais 30 ans. Il y a beaucoup de clubs qui voient combien ils vont t’acheter, combien ils vont te vendre. Mon contrat était bouclé, Sampaoli était ok ».

« A la base, je quitte Montpellier pour aller à Marseille »