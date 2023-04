Son temps est compté au PSG, le ton est donné

Thomas Bourseau

Christophe Galtier était supposé être au coeur du renouveau du PSG, mais comme son prédécesseur Mauricio Pochettino, l’entraîneur du Paris Saint-Germain pourrait prendre la porte. Pour autant, Galtier continue de se dire légitime à entraîner le club parisien malgré les rumeurs de départ.

Le PSG a une nouvelle fois manqué le coche en Ligue des champions en sortant par la petite porte comme en 2022 dès le stade des 1/8èmes de finale. Et comme ce fut le cas l’année dernière, le Paris Saint-Germain s’est également raté en Coupe de France. Ce qui avait valu sa place à Mauricio Pochettino et pourrait déboucher sur le même dénouement pour Christophe Galtier.

Le PSG commence à chercher le successeur de Galtier

Nommé entraîneur par Luis Campos en juillet dernier, Christophe Galtier devait être l’architecte du nouveau projet sportif lancé par le président Nasser Al-Khelaïfi, mais pourrait finalement voir son aventure couper court dans les prochaines semaines. À en croire divers médias ces derniers jours, les hauts dirigeants du Paris Saint-Germain commenceraient à sérieusement se pencher sur l’après-Galtier.

PSG : Mbappé craque, la raison enfin dévoilée https://t.co/aqz48qyQE4 pic.twitter.com/WYvCBwPUo9 — le10sport (@le10sport) April 7, 2023

«Est-ce que je me sens légitime? Oui, je le répète»