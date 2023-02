«Sinon je vais être viré» : Il rigole de son départ de l'OM

Thibault Morlain

A quelques heures du choc face au PSG au Vélodrome en Ligue 1, Igor Tudor était en conférence de presse ce vendredi. De passage devant les journalistes, l'entraîneur de l'OM a été interrogé sur sa relation avec Pablo Longoria, son président. Tudor a alors manié l'humour, évoquant un possible licenciement.

Suite au départ de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria s'est mis en quête d'un nouvel entraîneur pour l'OM. Le président olympien a alors trouvé son bonheur en la personne d'Igor Tudor, ancien entraîneur de l'Hellas Vérone. Et entre les deux hommes forts de l'OM, le courant semble d'ailleurs très bien passer depuis le début de la saison.

Il l'annonce, il aurait pu quitter l'OM en pleine saison https://t.co/RI9Kl330nT pic.twitter.com/Z6TDtraMYG — le10sport (@le10sport) February 24, 2023

« Je vais devoir bien parler de lui... »

Ce vendredi, en conférence de presse, Igor Tudor a d'ailleurs été interpellé sur sa relation avec Pablo Longoria. Et dans un premier temps, l'entraîneur de l'OM s'est amusé de la question, lâchant : « Je vais devoir bien parler de lui sinon je vais être viré ».

« J'ai un avis positif sur lui et la direction »