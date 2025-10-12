Signature XXL au PSG : La folle annonce à 15M€ !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Toujours très attentif au marché des jeunes talents, le PSG convoiterait Gilberto Mora. Âgé de 16 ans seulement, le prodige mexicain affole déjà plusieurs cadors européens. Cependant, son agent Rafaela Pimenta a récemment révélé que le prix du milieu offensif de Tijuana risquerait d’être assez élevé, bien au-delà de 15M€.

Disposant déjà d’un effectif pétri de talent, le PSG continue de prospecter aux quatre coins du monde à la recherche des plus gros cracks. Selon plusieurs médias, le club parisien ferait partie au même titre que le Real Madrid ou encore Manchester United, des clubs surveillant attentivement la situation de Gilberto Mora.

Gilberto Mora, le crack qui affole le PSG A seulement 16 ans, le joueur de Tijuana impressionne au Mexique. Déjà international (3 sélections), Mora est considéré comme l’un des plus grands talents du football mexicain depuis de longues années. Milieu offensif agile, le phénomène né en 2008 porte le Real Madrid dans son cœur, ce qui pourrait faire pencher la balance en faveur du club madrilène en cas de transfert à l’avenir.