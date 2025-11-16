Signature officielle : Le PSG a une idée derrière la tête !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si rien n’est encore officiel, cela serait comme si. En effet, Willian Pacho et le PSG seraient parvenus à un accord pour la prolongation de contrat du défenseur central équatorien. L’ancien de Francfort serait ainsi désormais lié jusqu’en 2030 avec le club de la capitale. Et pour ce qui est du moment de l’officialisation de la prolongation de Pacho, le PSG aurait un plan.

Il n’aura pas fallu longtemps à Willian Pacho pour s’imposer au PSG et devenir l’un des meilleurs à son poste. Impressionnant en défense centrale, l’Equatorien fait aujourd’hui l’unanimité avec ses performances. Et voilà que celles-ci viennent d’ailleurs de permettre à Pacho de signer un nouveau contrat avec le PSG.

« Ça ne sera pas annoncé maintenant car… » Ayant signé initialement avec le PSG jusqu’en 2029, Willian Pacho serait aujourd’hui lié jusqu’en 2030. En effet, un accord a été trouvée pour la prolongation de l’Equatorien, qui n’est toujours pas été officialisée. Et pour cause… Pour After Paris, Fabrice Hawkins, journaliste RMC, a expliqué : « Pacho a prolongé au PSG. Ça ne sera pas annoncé maintenant car le PSG a pour habitude d’attendre un peu, d’avoir 2, 3 ou 4 prolongations pour les annoncer de manière groupée ».