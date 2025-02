Signature historique au PSG, le jackpot à 14M€ !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis 2021, Achraf Hakimi est un joueur du PSG et l’histoire entre le Marocain et le club de la capitale va se poursuivre pour encore quelques années. Cela faisait maintenant plusieurs semaines qu’il était question d’une prolongation de contrat pour le latéral droit parisien. C’est désormais officiel, Hakimi est désormais lié jusqu’en 2029 avec le PSG, percevant au passage un joli jackpot.

Vendredi soir, le PSG a profité de l’avant-match face à l’AS Monaco pour annoncer de très bonnes nouvelles. Elles étaient attendues, les officialisations de 7 signatures sont enfin tombées. Le club de la capitale a ainsi annoncé les premiers contrats pros d’Ibrahim Mbaye et Naoufel El Hannach, ainsi que les prolongations de Yoram Zague, Luis Enrique, Vitinha, Nuno Mendes et Achraf Hakimi. Pour ce qui est du Marocain, le voilà désormais sous contrat jusqu’en 2029 avec le PSG, club qu’il ne devrait donc pas quitter de sitôt.

« Je suis très heureux de poursuivre mon parcours avec le Paris Saint-Germain »

Après avoir signé ce nouveau bail avec le PSG, Achraf Hakimi s’est exprimé aux médias du club de la capitale. Le Marocain a alors fait part de sa joie, confiant : « Je suis très heureux de poursuivre mon parcours avec le Paris Saint-Germain. Je tiens à remercier le Président, le Directeur sportif ainsi que le coach, qui ont rendu cela possible. Ce club et ses supporters ont vraiment quelque chose de spécial. Ici j'ai d’un cadre idéal pour travailler et m'épanouir sur le terrain. C'est un honneur de représenter ce grand club et j’ai hâte de continuer à contribuer à son histoire ».

Un salaire annuel à 14M€

Et Achraf Hakimi a de quoi avoir le sourire. Selon les informations de Mundo Deportivo, avec cette prolongation au PSG, le Marocain deviendrait tout simplement le latéral droit le mieux payé du monde. Quid maintenant du salaire perçu par le Parisien ? A en croire le média ibérique, alors qu’Achraf Hakimi émergeait auparavant à 10M€ nets par saison, voilà qu’il serait désormais à 14M€ nets avec son nouveau contrat au PSG. Rien que ça.