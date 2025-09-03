Signature d’une star : Le coup de poker qui va coûter cher à l’OM…

Après l’échec de la piste prioritaire menant à Joel Ordonez, Medhi Benatia s’est rabattu sur le dossier Benjamin Pavard en toute fin de mercato pour l’OM. Le champion du monde tricolore est loin d’être au niveau escompté et auquel laisse entendre son statut si l’on se fie à l’analyse de Daniele Manusia, journaliste de RMC spécialiste de la Serie A. Explications.
Pendant des années, Johann Crochet détenait le titre de spécialiste italien de RMC Sport. Parti à l’intersaison, ce dernier a été remplacé par Daniele Manusia. Pendant l’émission Rothen s’enflamme de lundi soir, quelques minutes après l’annonce d’un accord trouvé entre l’OM et l’Inter dans la presse pour le prêt payant avec une option d’achat de 15M€ pour Benjamin Pavard, le journaliste s’est lui-même invité dans le programme pour démonter cette opération tant applaudie par les observateurs.
«Pavard c’est trop poli pour De Zerbi»
« Déjà, je ne comprends pas pourquoi il est encore en équipe nationale. Avec le talent à la disposition de l’équipe de France, je ne comprends pas. C’est un joueur qui a apporté beaucoup sur le plan de la qualité technique à l’Inter. Il venait souvent jouer au milieu de terrain, il a ajouté vraiment une épaisseur à la phase d’attaque de l’Inter. Après, en tant que défenseur, c’est un bon joueur dans l’anticipation, qui lit bien les situations, mais physiquement, il n’est ni explosif, ni dominant face aux attaquants. Il faut voir si De Zerbi veut le mettre au centre du jeu dans la construction. Moi, je pense que Pavard c’est trop poli pour De Zerbi surtout. Il y a aussi le côté caractère. Il part de l’Inter pas dans des très bons termes. Il y a eu son mariage il y a quelques mois, en Italie ils ont dit qu’il y avait que Barella de son équipe. Il parait que dans les joueurs auxquels s’adressait Lautaro Martinez après la défaite contre Fluminense (0-2, huitième de finale de la Coupe du monde des clubs, ndlr) il y avait aussi Pavard. Il a dit qu’il était blessé à la cheville et quelques jours après il a été vu en train de jouer au padel ». Fin du premier round, mais pas encore de KO technique.
«Depuis un an, il n’a pas été trop présent, il a raté 16 matchs»
Après une première tirade, Daniele Manusia a poursuivi son règlement de comptes concernant le feuilleton Benjamin Pavard à l’OM qui n’est pas la si bonne idée que l’on pourrait croire pour les dirigeants de l’Olympique de Marseille et l’effectif de Roberto De Zerbi. « Depuis un an, il n’a pas été trop présent, il a raté 16 matchs. C’est aussi un joueur de caractère, il doit être important dans l’équipe et bien utilisé. Parce que si on le met à droite, il n’a pas le moteur pour faire les aller-retours. À l’Inter, il jouait dans une défense à trois. Je pense que si De Zerbi a pris un joueur comme ça, en plus il y a Aguerd aussi qui va arriver, je pense que ça va bâtir une défense à trois. Ça va un peu le couvrir sur les transitions défensives qui sont un peu le point faible de De Zerbi, mais c’est celui de Pavard aussi. Parce que quand il faut défendre avec beaucoup de terrains dans le dos, ce n’est pas le plus rapide du monde ».