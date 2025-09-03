Signature d’une star : Le coup de poker qui va coûter cher à l’OM…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après l’échec de la piste prioritaire menant à Joel Ordonez, Medhi Benatia s’est rabattu sur le dossier Benjamin Pavard en toute fin de mercato pour l’OM. Le champion du monde tricolore est loin d’être au niveau escompté et auquel laisse entendre son statut si l’on se fie à l’analyse de Daniele Manusia, journaliste de RMC spécialiste de la Serie A. Explications.

Pendant des années, Johann Crochet détenait le titre de spécialiste italien de RMC Sport. Parti à l’intersaison, ce dernier a été remplacé par Daniele Manusia. Pendant l’émission Rothen s’enflamme de lundi soir, quelques minutes après l’annonce d’un accord trouvé entre l’OM et l’Inter dans la presse pour le prêt payant avec une option d’achat de 15M€ pour Benjamin Pavard, le journaliste s’est lui-même invité dans le programme pour démonter cette opération tant applaudie par les observateurs.

«Pavard c’est trop poli pour De Zerbi» « Déjà, je ne comprends pas pourquoi il est encore en équipe nationale. Avec le talent à la disposition de l’équipe de France, je ne comprends pas. C’est un joueur qui a apporté beaucoup sur le plan de la qualité technique à l’Inter. Il venait souvent jouer au milieu de terrain, il a ajouté vraiment une épaisseur à la phase d’attaque de l’Inter. Après, en tant que défenseur, c’est un bon joueur dans l’anticipation, qui lit bien les situations, mais physiquement, il n’est ni explosif, ni dominant face aux attaquants. Il faut voir si De Zerbi veut le mettre au centre du jeu dans la construction. Moi, je pense que Pavard c’est trop poli pour De Zerbi surtout. Il y a aussi le côté caractère. Il part de l’Inter pas dans des très bons termes. Il y a eu son mariage il y a quelques mois, en Italie ils ont dit qu’il y avait que Barella de son équipe. Il parait que dans les joueurs auxquels s’adressait Lautaro Martinez après la défaite contre Fluminense (0-2, huitième de finale de la Coupe du monde des clubs, ndlr) il y avait aussi Pavard. Il a dit qu’il était blessé à la cheville et quelques jours après il a été vu en train de jouer au padel ». Fin du premier round, mais pas encore de KO technique.