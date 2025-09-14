Signature d'un international français, c'est confirmé au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé au PSG en 2023, Bradley Barcola s'est imposé comme un joueur majeur, au point que des discussions aient déjà débuté pour sa prolongation de contrat. Cependant, rien n'est encore signé, l'ancien joueur de l'OL se posant notamment des questions sur son rôle face à une concurrence importante.

Avec l'absence d'Ousmane Dembélé et Désiré Doué, blessé pour plusieurs semaines, Bradley Barcola a un gros coup à jouer au PSG où il sera le leader d'attaque dans des matches décisifs contre l'Atalanta ou encore l'OM. D'ailleurs, selon les informations de Fabrice Hawkins, journaliste de RMC, les discussions vont débuter pour une prolongation de l'ancien ailier de l'OL au PSG, dont le contrat actuel court jusqu'en 2028.

Le PSG discute avec Barcola « Des discussions vont commencer. Comme pour tous les joueurs à qui il reste trois ans de contrat et qui ont déjà fait deux ans au club, il y a une possibilité de prolonger. En tout cas, il y a un contrat qui va lui être proposé, comme c'était le cas pour Vitinha, Hakimi et Nuno Mendes la saison passée. Maintenant, ce contrat-là n'est pas signé », prévient-il au micro du podcast de RMC After Paris, avant de poursuivre.