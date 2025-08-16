Signature au PSG : Une polémique à 63M€ éclate ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après Lucas Chevalier samedi dernier, c'est Illia Zabarnyi qui s'est installé à Paris en début de semaine, moment où le PSG a officialisé son transfert de Bournemouth pour 63M€. D'ailleurs, cette opération très coûteuse pourrait être l'objet de catastrophes en interne en raison du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Toutefois, Zabarnyi et Matvey Safonov désamorcent toute tension.

Ce mardi, le PSG mettait officiellement un terme à un feuilleton qui avait trouvé racine pendant le printemps dernier. En effet, le champion d'Europe raflant la Supercoupe d'Europe le lendemain à Udine contre Tottenham (2-2 puis 4-3 aux tirs au but) annonçait le transfert d'Illia Zabarnyi en provenance de Bournemouth contre un chèque de 63M€ bonus compris.

Malgré la présence du gardien russe, Zabarnyi voulait «absolument» rejoindre le PSG Une opération qui a forcément beaucoup fait parler en raison du conflit géopolitique entre la Russie et l'Ukraine depuis des années à présent. Et au PSG, avant que l'international ukrainien de 22 ans ne dépose ses valises, il y a depuis juin 2024 le gardien russe Matvey Safonov. Pas de quoi altérer la détermination de la recrue estivale selon Fabrice Hawkins. « Zabarnyi voulait absolument rejoindre le Paris Saint-Germain, tout en sachant la présence de Safonov et qu'il ne partirait pas durant ce mercato. Le sentiment est qu'il ne causera aucun problème ».