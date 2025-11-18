Signature au PSG : Le coup de coeur qui fait tout capoter ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Du haut de ses 29 ans, Fabian Ruiz semble être à l'apogée de sa carrière. Que ce soit au niveau des trophées raflés avec l'Espagne et le PSG ou bien par rapport à ses performances sur le terrain. Le comité de direction du Paris Saint-Germain songerait à lui offrir un nouveau contrat, mais son premier amour que demeure le Betis Séville est une menace.

Fabian Ruiz est entré dans une autre dimension l'espace d'une saison. Champion d'Europe avec l'Espagne en Allemagne au cours de l'été 2024, le milieu de terrain du PSG a fait coup double avec son club. La saison dernière, Ruiz a décroché la première Ligue des champions de sa carrière et de l'histoire du Paris Saint-Germain.

La prolongation de Fabian Ruiz dans les petits papiers des dirigeants du PSG Devenu incontournable dans le onze de départ de Luis Enrique et l'animation mise en place par l'entraîneur espagnol, Fabian Ruiz semble être l'un des dossiers sur lesquels la direction sportive travaille au niveau des prolongations de contrat au même titre que le cas Ousmane Dembélé ou encore Bradley Barcola d'après RMC Sport. Toutefois, lui qui est contractuellement lié au PSG jusqu'en juin 2027, un retour à la maison au Betis Séville est une idée qui germe de plus en plus dans sa tête.