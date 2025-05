Signature au PSG : Il balance tout sur son rêve brisé...

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Légende du PSG où il est resté huit ans, Thiago Silva aurait pu ne jamais mettre les pieds dans la capitale et défendre les couleurs du club parisien. Son objectif initial était de rejoindre le FC Barcelone à l'été 2012. Mais son contrat à l'AC Milan l'en a empêché, faisant ainsi les affaires du Paris Saint-Germain.

Par le biais d'une interview livrée au média Carré, Thiago Silva est revenu sur cet agité été 2012 avec sa prolongation de contrat à l' AC Milan qui a contrecarré son rêve initial : un transfert au FC Barcelone . « J'étais en train de signer mon contrat avec le PSG et le Barça a été intéressé. Moi aussi. C'était difficile, parce qu'à ce moment-là, je prolonge mon contrat avec l'AC Milan. Le Barça, dans ma tête, c'était peut-être l'équipe où je rêvais d'y jouer. Mon rêve était de jouer au Barça. Et comme il y avait l'opportunité, j'ai réfléchi encore. Mais (Adriano) Galliani a prolongé mon contrat avec l'AC Milan ».

«L'équipe qui pouvait me payer, c'était le PSG»

Pendant son échange avec Raphaël Domenach, Thiago Silva a en effet fait savoir que le patron de l'AC Milan de l'époque Adriano Galliani l'a privé de son rêve au Barça par son nouveau contrat. Résultat, le PSG a été l'unique porte de sortie possible pour le Brésilien.

« Une semaine après, il m'a dit Thiago tu peux partir. L'équipe qui pouvait me payer, c'était le PSG et Galliani m'a dit qu'il n'avait pas la possibilité de payer et que je devais choisir mon chemin. Le Barça était sorti de la négociation à ce moment-là parce qu'il n'y avait pas assez d'argent. Leonardo m'a convaincu d'aller au PSG, c'était un doute pour moi, il m'a très bien parlé de l'équipe, du projet et tout ce qui pouvait se passer. J'ai pris ma décision d'aller à Paris et j'étais très content d'aller là-bas aussi. Mais si ça s'était passé un mois avant, je pouvais prendre la décision d'aller au Barça ».