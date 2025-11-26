Signature au PSG : C’est validé pour ce gros joueur !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le Bayern Munich, Dayot Upamecano est annoncé avec insistance dans le collimateur du PSG qui en aurait fait une priorité. Et Daniel Riolo, qui s'est exprimé sur ce dossier, valide plus que jamais la piste Upamecano et estime qu'il s'agirait de la recrue idéale pour le PSG l'été prochain.

Le PSG pourrait compter un joueur de l'équipe de France supplémentaire dans ses rangs l'été prochain en plus d'Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery ou encore Lucas Chevalier. En effet, le club de la capitale en pince pour Dayot Upamecano, le défenseur central du Bayern Munich, qui arrivera d'ailleurs en fin de contrat avec le club bavarois en juin prochain. Et le PSG serait prêt à mettre le paquet pour l'attirer...

Upamecano évoque l'intérêt du PSG Récemment interrogé en conférence de presse avec l'équipe de France, Dayot Upamecano a répondu cash à l'intérêt du PSG : « Le Paris Saint-Germain, c'est un très très grand club, avec un super coach et avec de magnifiques joueurs. Mais pour l'instant, je n'ai pas la tête à ça. Je me concentre sur le Bayern Munich et l'Équipe de France. La saison est encore longue et j'ai un agent pour ça. Je me concentre sur le Bayern Munich et j'espère remplir nos objectifs pour la fin de saison. Je suis totalement concentré sur le Bayern avec mes objectifs. Cela ne me dérange pas d'être en fin de contrat. J'ai des objectifs avec l'Équipe de France et avec le Bayern, donc je ne pense pas à autre chose », a indiqué l'international tricolore.