Signature annulée: Le PSG refuse le caprice d’une star ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Comme Kylian Mbappé avant lui, Gianluigi Donnarumma a finalement pris la décision de ne pas signer de prolongation de contrat. La cause ? Le changement de cap de la direction du PSG. Finalement, l’Italien et son agent ont voulu aller au bout du contrat sans en signer un nouveau. Ce que le Paris Saint-Germain n’a pas laissé passer.

Gianluigi Donnarumma fait ses adieux au Paris Saint-Germain. Par le biais d’une publication Instagram datant de mardi, le champion d’Europe avec l’Italie et le PSG a annoncé que « quelqu’un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe ni contribuer aux succès de l’équipe ». Un message adressé à Luis Enrique qui a pour sa part reconnu en conférence de presse être l’auteur de cette décision d’écarter Donnarumma afin de faire de la place à Lucas Chevalier.

L’agent Donnarumma avoue qu’il voulait aller au bout de son contrat sans le prolonger En parallèle de l’aspect sportif de la chose, le comité directeur du PSG aurait été agacé par la décision de Gianluigi Donnarumma de ne pas signer de prolongation de contrat. Le plan de l’Italien était clair : partir libre dans un an selon son agent Enzo Raiola. « Je ne m'attendais pas non plus à une telle situation, surtout avant ce match, celui de Gigio. La Supercoupe d'Europe se joue une fois que l'équipe a remporté la Ligue des champions. Étant donné qu'il a joué un rôle clé dans la victoire en Ligue des champions la saison dernière, je pense que personne n'aurait dû jouer ce match plus que lui. La déception de Gigio vient de cette situation : comme ils nous avaient dit que les conditions ne changeraient pas, nous avons communiqué le non-renouvellement à Los Angeles avant le match contre l'Atlético de Madrid, décidant de rester une année de plus ».