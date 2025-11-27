Signature à l’OM : Un joueur boucle son transfert grâce à sa femme !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En 2016, l’Olympique de Marseille s’est attaché les services de Steven Fletcher dans les dernières heures du mercato hivernal, débarquant de Sunderland sous la forme d’un prêt. L’attaquant écossais, resté quelques mois, s’est souvenu des heures qui ont précédé son arrivée dans la cité phocéenne.

C’est un joueur que certains supporters de l’OM ont peut-être oublié au fil des années. Il faut dire que l’aventure phocéenne de Steven Fletcher n’a duré que quelques mois, lors de la seconde partie de saison 2015-16, arrivant en prêt de Sunderland. Dans un épisode de Fodcast - The Ben Foster Podcast, l’attaquant écossais est revenu sur les coulisses de son arrivée à l’OM.

« Ma femme m'a réveillé pour me dire de regarder mon téléphone » « Un soir, j'étais au lit tôt, comme d'habitude en fait, et ma femme m'a réveillé pour me dire de regarder mon téléphone, qui ne cessait de sonner, s’est souvenu Steven Fletcher, rapporté par L’Équipe. C’était mon agent, qui me dit "Écoute, Marseille te veut en prêt, mais tu dois être à l'entraînement dès demain. Tu veux y aller ?". Je lui ai dit que j'allais y réfléchir deux minutes. J'en ai parlé avec quelques amis qui m'ont tous dit d'y aller. C'était parti ! »