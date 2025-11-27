Signature à l’OM : Un joueur boucle son transfert grâce à sa femme !

En 2016, l’Olympique de Marseille s’est attaché les services de Steven Fletcher dans les dernières heures du mercato hivernal, débarquant de Sunderland sous la forme d’un prêt. L’attaquant écossais, resté quelques mois, s’est souvenu des heures qui ont précédé son arrivée dans la cité phocéenne.
C’est un joueur que certains supporters de l’OM ont peut-être oublié au fil des années. Il faut dire que l’aventure phocéenne de Steven Fletcher n’a duré que quelques mois, lors de la seconde partie de saison 2015-16, arrivant en prêt de Sunderland. Dans un épisode de Fodcast - The Ben Foster Podcast, l’attaquant écossais est revenu sur les coulisses de son arrivée à l’OM.
« Ma femme m'a réveillé pour me dire de regarder mon téléphone »
« Un soir, j'étais au lit tôt, comme d'habitude en fait, et ma femme m'a réveillé pour me dire de regarder mon téléphone, qui ne cessait de sonner, s’est souvenu Steven Fletcher, rapporté par L’Équipe. C’était mon agent, qui me dit "Écoute, Marseille te veut en prêt, mais tu dois être à l'entraînement dès demain. Tu veux y aller ?". Je lui ai dit que j'allais y réfléchir deux minutes. J'en ai parlé avec quelques amis qui m'ont tous dit d'y aller. C'était parti ! »
« J'ai compris qu'un départ devenait possible, voire requis en janvier »
Steven Fletcher s’attendait à plier bagage lors du mercato hivernal, afin de grappiller du temps de jeu ailleurs : « J'étais titulaire à Sunderland en début de saison au côté de Jermaine Defoe, quel joueur ! Tout se passait bien, mais je me suis blessé et Big Sam (Sam Allardyce, alors entraîneur de Sunderland) a choisi de passer à une attaque à une seule pointe en mon absence. Tout marchait si bien sans moi que j'ai compris qu'un départ devenait possible, voire requis en janvier ». En 18 matches à l’OM, Fletcher a inscrit 3 buts et délivré 4 passes décisives.