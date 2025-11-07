Signature à l’OM : La folle discussion à l’origine de son transfert !

Ayant connu Marcelo Bielsa à l’OM, Florian Thauvin aurait pu aller à la Lazio Rome avec le coach argentin à l’été 2017. Mais voilà que cela ne s’est pas réalisé. Finalement, à ce moment-là, le Français a été transféré définitivement à Marseille. Et si cela s’est passé ainsi, c’est parce que les échanges entre Bielsa et Thauvin étaient assez étonnants.
Parti de l’OM pour Newcastle à l’été 2016, Florian Thauvin est rapidement revenu sur la Canebière. En effet, en janvier 2017, il était prêté par les Magpies à Marseille. Un prêt qui s’est transformé en transfert définitif à l’été. Thauvin est ainsi redevenu un joueur de l’OM à part entière à ce moment, mais ça aurait pu se passer différemment puisqu’il avait la possibilité d’aller à la Lazio avec Marcelo Bielsa.
« J’avais soit la possibilité de rejoindre Marcelo Bielsa à la Lazio, soit de signer à l’OM »
Pour So Foot, Florian Thauvin a raconté son transfert avorté à la Lazio avec Marcelo Bielsa pour au final signer définitivement à l’OM. Alors joueur de Newcastle durant cet été 2017, il a expliqué : « Benitez voulait absolument que je reste et à ce moment là, j’avais soit la possibilité de rejoindre Marcelo Bielsa à la Lazio, soit de signer à l’OM ».
« Tant que toi tu n’y vas pas, j’y vais pas »
Florian Thauvin n’aura finalement pas suivi Marcelo Bielsa à la Lazio. Et pour cause… « Marcelo Bielsa me disait : « Tant que toi tu n’y vas pas, j’y vais pas ». Et moi, je lui disais : « Mais coach, tant que vous n’êtes pas là-bas, bah moi j’y vais pas ». Et au final, vu que lui n’y allait pas, et moi non plus, bah il n’est jamais arrivé à Rome. Et moi, je suis retourné à l’OM sur la pointe des pieds », a expliqué Thauvin.