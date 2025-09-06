«Si le PSG était venu...» : Un transfert à l’OM a failli capoter !

Dans les dernières heures du mercato, l’OM a réussi à obtenir le prêt de Benjamin Pavard en provenance de l’Inter Milan. Un très joli coup pour le club phocéen qui a toutefois eu chaud puisque l’international français se serait bien vu au PSG ou l’AS Monaco durant l’été, avant l’arrivée de l’OM dans les discussions.
Arrivé en toute fin de mercato, Benjamin Pavard a été prêté par l'Inter Milan à l'OM. Et pourtant, à en croire les informations de Thibaud Vézirian, l'international français s'attendait plutôt à ce que ce soir le PSG ou l'AS Monaco qui bouge pour son transfert.
Pavard attendait le PSG ou Monaco...
« Que s’est-il passé avec Benjamin Pavard ? D’après les informations proches de lui, trois jours avant la deadline du mercato, il se voyait finalement rester à l’Inter Milan. Et si Paris ou Monaco pouvaient l’intéresser en France, il ne voyait pas d’autres clubs français bouger. Et finalement, l’OM a toqué la porte, et tout s’est fait en quelques heures », raconte-t-il sur sa chaîne YouTube, avant de poursuivre.
... avant de signer à l'OM
« Il était à Milan et trois heures après, il était à l’OM. Parce que l’OM a vu partir Adrien Rabiot et a eu le besoin de se rassurer défensivement et donc l’opportunité de marché avec Pavard s’est retrouvée être une formidable opportunité de dernier jour. Et tout s’est accordé comme par magie, la magie du mercato. Parfois cela déraille, mais là avec Pavard, tout a fonctionné en quelques heures », ajoute Thibaud Vézirian.