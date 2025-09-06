«Si le PSG était venu...» : Un transfert à l’OM a failli capoter !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans les dernières heures du mercato, l’OM a réussi à obtenir le prêt de Benjamin Pavard en provenance de l’Inter Milan. Un très joli coup pour le club phocéen qui a toutefois eu chaud puisque l’international français se serait bien vu au PSG ou l’AS Monaco durant l’été, avant l’arrivée de l’OM dans les discussions.

Arrivé en toute fin de mercato, Benjamin Pavard a été prêté par l'Inter Milan à l'OM. Et pourtant, à en croire les informations de Thibaud Vézirian, l'international français s'attendait plutôt à ce que ce soir le PSG ou l'AS Monaco qui bouge pour son transfert.

Pavard attendait le PSG ou Monaco... « Que s’est-il passé avec Benjamin Pavard ? D’après les informations proches de lui, trois jours avant la deadline du mercato, il se voyait finalement rester à l’Inter Milan. Et si Paris ou Monaco pouvaient l’intéresser en France, il ne voyait pas d’autres clubs français bouger. Et finalement, l’OM a toqué la porte, et tout s’est fait en quelques heures », raconte-t-il sur sa chaîne YouTube, avant de poursuivre.